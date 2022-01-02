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Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.

Kaza sabah saatlerinde Siverek Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü ve plakalarına ulaşılamayan 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.

Market önünde bulunan tezgahları yıkan ve markette hasara neden olan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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