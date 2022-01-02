Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı
Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.
ŞANLIURFA (İHA) - Kaza yapan 2 otomobil iş yerine daldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan 2 araç bir iş yerine girdi.
Kaza sabah saatlerinde Siverek Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü ve plakalarına ulaşılamayan 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.
Market önünde bulunan tezgahları yıkan ve markette hasara neden olan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.