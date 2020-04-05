Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
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Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, 3. Sayfa

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

05.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:37
Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal mahallesinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen bir kişide korona virüsü belirtileri göstermesi üzerine Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan korona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine mahalle, Siverek kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca karantinaya alınmasına karar verildi. Karantina karar sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Sağlık ekipleri kırsal mahallede yeni pozitif vakıaların olup olmadığı taraması yapmaya başladı.

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
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