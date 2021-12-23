Siverek'te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı - Haberler
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Siverek'te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Siverek'te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplamda 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Karpuzcu ve Konurtepe kırsal Mahalleri yakınlarında meydana gelen kazalarda E.H.K. (6), M.K. (4), F.G. (43), M.B. K. (25), A. K. (49), M. E. (39), S.K. (3), D.K. (23) Y.K. (27) ve B.K. (54) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her 2 kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Siverek'te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

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