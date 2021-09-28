Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Siverek-Şanlıurfa karayolu yakınlarında bir tarlada düzensiz Afgan mültecilerin olduğu ihbarı alan jandarma ve polis, bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma aracını gören mülteciler, çevredeki mısır tarlası ve ağaçlık alanlara kaçtı. Jandarma ve polis havaya ateş açarak, kaçan mültecileri kovaladı. Polis tarla ve ağaçlık alanlarda kaçan mültecileri teker teker yakaladı. Yapılan operasyonda 17 düzensiz mülteci yakalandı.

Mülteciler arasındaki Türkçe bilen Süleyman Recebi, Türkiye'ye İran üzerinde geldiklerini söyledi. "Niye Türkiye'ye geldiniz" sorusuna Recebi, "Savaştan kaçıyoruz" yanıtını verdi. Recebi, grupta neden kadının bulunmadığı yönündeki soruya ise, "Kadınlar ayrı bir yolla geliyor. Kadınlar otobüse biniyor ve geliyor" dedi. Türkiye yolculuğu esnasında çok zorlu koşulları geride bıraktıklarını anlatan Süleyman Recebi, "Biz erkeklerin yolculuğu daha zorlu geçiyor. Daha çok yaya olarak gidiyoruz. Mesela Diyarbakır'dan buraya yürüyerek geldik" diye konuştu.

Yakalanan göçmenler daha sonra Siverek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, burada yapılacak işlemleri sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. - ŞANLIURFA

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

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