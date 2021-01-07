Siverek'te 15 kırsal mahalle 90 kilometrelik hatla içme suyuna kavuştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşayan kırsaldaki 15 mahallenin sakinleri, 90 kilometrelik hatla suya yeniden kavuştu.

Karacadağ eteklerinde yer alan Soydan, Avcı, Çelebi, Göğerçin, Karahisar, Çerkez, Gökçetaş, Kartal, İnançlı, Sapak, Defere, Çağdaş, Çukurca, Küptepe, Garoz, Yumrutepe, Böğürtlen, Gedik, Yukarı Kayalar ile Aşağı Kayalar mahalleleri yaşanan kuraklık sonrası su kaynaklarının kurumasının ardından yaklaşık 20 yıldan bu yana su sıkıntısı çekmeye başladı.

İhtiyaçlarını karşılamak için uzak mesafedeki yağmur sularının biriktiği sarnıçlara ve kuyulara yönelen mahalle sakinleri, bölgede yapılan sondajlardan sonuç alınamaması ve su sorununun artmasıyla belediyelerden tankerle su talebinde bulunmaya başladı.

Kırsalda yaşayan insanların su sorunun çözümüne yönelik yapılan çalışmalar sırasında, Küptepe Mahallesi'ndeki arazilerde yer altı su kaynaklarına rastlandı.

Bunun üzerine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimiyle Kuveyt Kalkınma Ajansı ile hibe anlaşması yapıldı.

"Gedik içme suyu grubu" projesi kapsamında Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ŞUSKİ) çalışma başlatıldı.

Arazi sahiplerinin ikna edilmesinden sonra yapılan sondaj çalışmalarıyla yeryüzüne çıkarılan suyun bölgenin içme suyu ihtiyacına kalıcı olarak çözmesi amacıyla yapılan 90 kilometrelik hat ile terfi istasyonları, depolar ve ana isale hatları kısa sürede tamamlandı.

Böylece Soydan, Avcı, Çelebi, Göğerçin, Karahisar, Çerkez, Gökçetaş, Kartal, İnançlı, Sapak, Defere, Çağdaş, Çukurca, Küptepe ve Garoz olmak üzere 15 mahallenin musluklardan uzun yıllar sonra su akmaya başladı.

Geri kalan Yumrutepe, Böğürtlen, Gedik, Yukarı Kayalar ile Aşağı Kayalar'da ise bağlantı çalışmaları devam ederken, yakın zamanda bu mahallerinde içme suyuna kavuşması planlanıyor.

Suya olan hasret yerini sevince bıraktı

Uzun yıllardan bu yana su sorunu yaşayan mahallelerde suya kavuşmanın sevinci yaşanıyor.

Soydan Mahallesi sakinlerinden Şükran Ekinci, rahat bir şekilde temiz su içme fırsatına kavuştuklarını belirterek "Çok zorluk çekiyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilimiz Kasım Gülpınar'dan Allah razı olsun. Şimdi musluğumuzu açıp su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Musluktan akan suyu gördükçe keyfimiz yerine geliyor." dedi.

Küptepe Mahallesi sakini Zeruk Çakmak da çok zor şartlarda su ihtiyacını giderdikleri dönemlerin hatırından çıkmadığını belirtti.

Özellikle soğuk havalarda su getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çakmak, "Soğuk havalarda, ayaz ve buzlu havalarda bile su taşıdığımız oldu. Artık evimizde musluğumuzu açtığımızda suyumuz akıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Küptepe Muhtarı Halef Çakmak ise bölgedeki 15 mahallede büyük mutluluk yaşandığını kaydetti.

Bölge halkının kendilerine suyun ulaşmasında çalışan herkese dua ettiğini vurgulayan Çakmak, "Tabi bunun mimarı olan milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'dır, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ki buna vesile oldu. Suya kavuşan binlerce insan bu konuda duacıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı