Siverek'te 105 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siverek'te 105 kilo esrar ele geçirildi

Siverek'te 105 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenmiş 105 kilo esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenmiş 105 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Şube ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırda zulalanmış halde 9 parça halinde 105 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title