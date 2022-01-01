Siverek'te 105 kilo esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenmiş 105 kilo esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenmiş 105 kilo esrar ele geçirildi.
Narkotik Şube ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırda zulalanmış halde 9 parça halinde 105 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet