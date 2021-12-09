Siverek'te 104 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Siverek'te 104 kaçak göçmen yakalandı

Siverek'te 104 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 104 kaçak göçmen yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 104 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı uygulamada, arama yapılan bazı araçlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerle birlikte sınırdan yasa dışı yollarla göçmenlerin geçişini sağlayan 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı yollarla geçişleri sağladıkları belirlenen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

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