Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan akraba aileler arasında yaşanan kavgada, 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan akraba aileler arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
SÖZLÜ TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNDÜ
Dün akşam saatlerinde Kankılıç ve Lale iki akraba aile arasında yaşanan ve sözlü başlayan tartışma kısa sürede her iki tarafın yumruklu ve sopalı kavgasına dönüştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi vücudunun değişik yerlerinden yaralandı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga anı saniye saniye görüntülere yansıdı.
YORUMLAR (6)
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Bu millet akillanmaz hala kiz kacirma hala kavga.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ha bu mallarda oy kullanacak mı. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allahın here vereleri siziCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırGAZİ UZUN: :))Yayından Kaldır
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Yiyin birbiriniziCevap Yaz 2 Yayından Kaldır