Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.

Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu. Ufo olduğu zannedilen ışıkların ABD'ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor. Kaynak: İHA