Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu
Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.
30.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:27
Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.
Ufo olduğu zannedilen ışıkların ABD'ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA