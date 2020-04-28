Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.
28.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:44
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.
'Ufo' olduğu zannedilen ışıkların ABD'ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA