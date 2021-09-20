SİVEREK KIRSALINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Siverek Belediyesi kırsalı kalkındırma çalışmaları kapsamında yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kırsalda artan ihtiyaç ve yol taleplerini karşılamak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Siverek Belediyesi, vatandaşların takdirini kazanıyor.

İlçe kırsalının dört bir tarafında çalışma yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, bölge ayrımı yapmaksızın mahalle içi yol yapımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda nüfus olarak bölgenin büyük kırsal mahalleleri arasında yer alan Erkonağı'nda çalışma yürüten ekipler, mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Mahallesinde yeni yapılan evlerin yollarının yapımı için Siverek Belediyesi'ne başvurduğunu dile getiren mahalle muhtarı Ahmet Bağcı, talebinin karşılandığını söyledi.

Yürütülen çalışmalar nedeniyle mahalle sakinlerinin duyduğu memnuniyetini dile getiren Bağcı, "Yolların yapılması için Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak hanımefendiye talepte bulunduk. Allah kendisinden razı olsun zaman kaybetmeden talebimizi karşıladı. Evlerinin yolları yapılan mahalle sakinleri başkanımıza minnettardır. Bu vesileyle Milletvekilimiz Kasım Gülpınar beye ve yollarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Yakın zamanda onlarca kırsal mahallede yol yapımını tamamladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası, birçok noktada çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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