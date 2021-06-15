Siverek Kırsalında Asfalt Çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek Kırsalında Asfalt Çalışmaları

Siverek Kırsalında Asfalt Çalışmaları
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa genelinde asfalt çalışmalarını plan ve program dahilinde aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsalda başlattığı asfalt atağını sürdürüyor.

Şanlıurfa genelinde asfalt çalışmalarını plan ve program dahilinde aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsalda başlattığı asfalt atağını sürdürüyor. Alt ve üst yapısı tamamlanan yolları asfaltla buluşturmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin bu seferki adresi Siverek ilçesi oldu.

Siverek ilçesine bağlı Atmaca Karakütük arası 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmalarına başlayan ekipler, Şekerli Mahallesi, Taban, Ağıztadı ve Güher grup yollarını birbirine bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını ise tamamladı.

Mahalle sakinlerinin daha konforlu ve rahat bir ulaşım imkanlarından faydalanmaları için asfaltlama çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren büyükşehir ekipleri vatandaşlardan ve kırsal mahalle muhtarlarından tam not aldı.

Atmaca Mahalle Muhtarı Mustafa Siyaroğlu stabilize olan yollarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmalarıyla asfaltlanacağını belirterek çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Siverek Şekerli Mahalle Muhtarı Murat Azimoğlu ise Şekerli Mahallesi, Taban, Ağıztadı ve Güher grup yollarını birbirine bağlayan grup yollarında asfaltlama çalışmalarının yapıldığını ifade ederek yolun tamamlanması ile birlikte mahalle sakinleri için daha konforlu bir ulaşım imkanı sunulmuş olacak. Yollarımızın asfaltla buluşturulmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siverek Kırsalında Asfalt Çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:48:58. #1.14#

title