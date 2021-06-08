Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
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Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Yerel

- Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Siverek Belediyesi'nce imzalanacak protokolün ardından kurulumu tamamlanacak olan Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar sürüyor.

- Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor

ŞANLIURFA - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Siverek Belediyesi'nce imzalanacak protokolün ardından kurulumu tamamlanacak olan Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kent Müzesi, tarihi Gümrük Hanı'nda malzeme alımına devam ediyor. Bağışçılar tarafından Siverek Kent Müzesi Koordinatörlüğü'ne götürülen malzemeler, tutanakla kayıt altına alındıktan sonra numaralandırılarak muhafaza odasına kaldırılıyor. Yapılan bağışlarla yaklaşık 600 malzemenin bulunduğu müze envanterinde günümüzde kullanılmaya devam edilen ürünler de yer alıyor.

4 yıldır Kent Müzesi Koordinatörlüğünü yürüten Cemal Yılmaz Aker, kent sakinlerinden malzeme bağışında bulunmalarını istedi. İsteyen herkesin kent müzesine bağışta bulunabileceğini belirten Cemal Aker, "Bu müze kentimizin hafızasını yansıtacağı için gelen her malzeme ayrı bir öneme sahiptir. Gelen bağışçının malzemesi tutanak ve imza karşılığında alınır, dijital ortamda kaydı yapılarak numaralandırılıyor. Temel hedefimiz gelenek, görenek ve kültürünü yaşatıp yeni nesillere taşımaktır. Özellikle tüm hemşerilerimizden ricamız malzeme bağışında bulunmalarıdır. Çünkü müzede sergilenecek ürünler yüzyıllarca burada kalacak ve yaşatılacak. Müzemizin envanterinde kayıtlı 600 parça farklı ürün bulunuyor. Bunlar arasında tarihte mutfakta kullanılan malzemelerden günlük yaşantıda kullanılmış çok sayıda ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında Kurtuluş Savaşı dönemine ait bir doktora ait parçalar var ki büyük önem arz ediyor. Eski tarihlerde Siverek Belediyesi'nde Fen memuru olan önemli taş ustalarında İbrahim ustanın eserlerini toplamaya başladık" dedi. Kent müzesinin kurulması için bazı eksik malzemeleri tedarik etmeye çalıştıklarını belirten Aker, tüm bağışçılara teşekkür etti.

Büyükannesinden kalan bakır bakracı Kent Müzesi Koordinatörlüğüne getiren Samet Soluk ise, "Bizim için manevi değeri olan bir malzeme olsa da belki de evde bir süre sonra kaybolacak. En azından kent müzesinde güvende olduğunu biliyoruz ki evde olsa sadece biz göreceğiz. Müzede sergilenmeye başlayınca herkes görmüş olacak. Tavsiyem elinde bu tür materyal olanlar getirip bağışlasın ki ilçemizin tarihi hafızası bir arada toplansın" diye konuştu.

Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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