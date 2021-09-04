Siverek Kaymakamlığı: Hastanemizle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır
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Siverek Kaymakamlığı: Hastanemizle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

Siverek Kaymakamlığı: Hastanemizle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Siverek Kaymakamlığı, sosyal medyada paylaşımlarında yer alan, "Siverek Devlet Hastanesinde yeterli sağlık personeli bulunmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siverek Kaymakamlığı, sosyal medyada paylaşımlarında yer alan, "Siverek Devlet Hastanesinde yeterli sağlık personeli bulunmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siverek Devlet Hastanemiz 13 genel yoğun bakım, 13 yeni doğan yoğun bakım, 6 çocuk yoğun bakım, 46 poliklinik odası, 18 diyaliz yatak sayısı ve 2/B acil servis sayı ve seviyesi ile toplam 220 yataklı fiziksel imkanlarının yanında 1 başhekim, 2 başhekim yardımcısı, 1 İdari işler müdürü, 1 sağlık bakım müdürü, 1 sağlık bakım müdür yardımcısı, 63 uzman hekim, 40 pratisyen hekim, 206 hemşire, 100 temizlik görevlisi, 45 güvenlik görevlisi ve 66 bilgi işlem personeli ile 7/24 kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."

Hastanedeki çocuk cerrahi ve cildiye uzmanı eksikliğinin Sağlık Bakanlığına bildirildiği belirtilen açıklamada, "Cildiye uzmanı eksikliği yapılan atama ile giderilmiş, çocuk cerrahisi için ise atama beklenmektedir. Ataması yapılan cildiye uzmanı hekim önümüzdeki günlerde hastanemizde görevine başlayacaktır. Paylaşılan bilgilerden de anlaşılacağı üzere hastanemizle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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Siverek Kaymakamlığı: Hastanemizle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır - Haberler
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