Siverek Kaymakamı Ongu esnaf ziyaretinde bulundu

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, esnafı ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, esnafı ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Ongu, Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret ederek onların talep ve isteklerini dinledi.

Bir marketin açılışına da katılan Kaymakam Hasan Ongu, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İşletmenin hayırlı olmasını dileyen Ongu, "Salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz için süreyi çok uzatmamız gerekiyor. Bu güzel müesseseyi ilçemize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Açılışın ardından reyonları gezen Kaymakam Hasan Ongu, iş yeri sahibinden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı