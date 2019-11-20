Siverek'de ev yangını

20.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:33

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın da maddi hasar oluştu.

Geçimini seyyar satıcılık yaparak sağlayan Ahmet Beşmiş'in (63) tek başına yaşadığı Camikebir Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yaşlı adamın evde olmaması olası bir faciayı önlerken dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin diğer evlere sıçramaması için müdahale eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Evinin yandığını duyarak olay yerine gelen Ahmet Beşmiş, büyük üzüntü yaşadı. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığı malzemelerin yandığını söyleyen Beşmiş, evinin kundaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan polis ekipleri, yangının çıktığı sokakta güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA