Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili görevine başladı

Ankara Cumhuriyet Savcılığından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Recep Sevgili, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sevgili, ilçeye geldi.

Yeni görevine başlayan Sevgili'nin daha önce Karaburun, Elbistan, Akhisar ilçeleri ile Ankara'da görev yaptığı, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Kaynak: AA