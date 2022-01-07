Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "cezaevinde kaloriferler yakılmıyor" iddiasına yalanlama

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaloriferlerin yakılmadı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerde ismi geçen avukatın beyanlarının asılsız olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya kuruluşlarında 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında yayınlanan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Kurumumuzda kaloriferlerin yanmadığı, yakıldığında bir iki saat yakıldığı hakkındaki iddialar asılsız olup kurumumuzda kaloriferler mevsim şartları göz önünde bulundurularak yakılmakta ve şu anda kurumumuz ısınma sisteminde herhangi bir arıza olmayıp 24 saat boyunca kaloriferler yanmaktadır."

Açıklamada ayrıca, "kitapların toplanarak soruşturmaya konu edildiği" iddiaları üzerine yapılan incelemede, tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu odalarda gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen 5 derginin incelenmek üzere eğitim birimine gönderildiği aktarılarak, "İnceleme sonucu, 2 dergide incelendiği yönünde kaşenin bulunmadığı ve dergilere Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince el konulması ve dağıtılmasının yasaklanması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan disiplin soruşturması neticesinde bir hükümlüye suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez-afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak ve teşhir etmek suçundan 11 gün hücre cezası verildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tutuklu ve hükümlülerin telefonla görüşme sürelerinde kısıtlamaya gidildiği yönündeki iddialara da değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Genel Müdürlüğümüzce Kovid-19 salgınını önleme emirleri kapsamında hükümlü veya tutuklu açık ziyaretleri kısıtlanmış ancak buna karşın aile bağlanın kopmaması için haftalık 10 dakika olan telefon haklarının 20 dakika yapılma imkanı tanımıştır. Geçen süreçte 2021 Aralık ayı itibariyle açık görüşlerin tekrar yapılmaya başlaması ile 27 Aralık 2021 tarihinde alınan idare ve gözlem kurulu kararı itibariyle 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren telefon görüşleri, hakkı kadar olan yani 10 dakika olarak yaptırılmaktadır."

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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