Siverek-Çermik yolunda mahsur kalan 23 yolcu AFAD tarafından kurtarıldı

Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 23 vatandaşın yardımına yetişti.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 23 vatandaşın yardımına yetişti.

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Siverek'ten Mezra köyüne gitmeye çalışan 23 kişinin bulunduğu minibüs köye 20 kilometre kala tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri mahsur kalanlara ulaştı. AFAD ekiplerinin vatandaşları sağlıklı bir şekilde evlerine bıraktığı bildirildi.

(Mehmet Turgut Tayuzak/İHA)