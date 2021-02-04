Siverek Belediyesinden ücretsiz işaret dili kursu

Siverek Belediyesince açılan ücretsiz işaret dili kursu ilgi görüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle engelli bireylerin toplumda daha fazla anlaşılması amacıyla işaret dili kursu açıldı.

İşitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın hedeflendiği kursa her yaş ve gruptan vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ayvanat Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kursta eğitimler, koronavirüs tedbirleri kapsamında gruplar halinde belirli periyotlarla veriliyor.

Usta öğreticiler tarafından verilen kursta, işaretlerin anlamları, beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor.

Açılan kursa daha çok kadınların ilgi gösterdiğini belirten Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yavuz, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla kadın kültür merkezlerimize yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu çalışmalar sırasında önceliğimiz devam eden koronavirüs nedeniyle tedbirli davranmak ve tedbirleri elden bırakmamaktır. Bu kapsamda tüm tedbirlerimizi alarak kursu başlattık. Amacımız işitme engelli bireylerin daha iyi anlaşılmasıdır." dedi.

Kursun tamamlanmasının ardından başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı