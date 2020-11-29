Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada
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Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada

29.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:59
Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın silahlı saldırıda ayağından vurulması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın silahlı saldırıda ayağından vurulması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Siverek Belediyesi'nde meydana geldi. İddiya göre, belediyeye gelen İhsan Ö. ve yanındakı bazı kişiler ile belediye başkanının hukuk danışmanı olan Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Nedeni öğrenilemeyen tartışma sırasında İhsan Ö., yanındaki tabancayla ateş açarak Yıldızoğulları'nı ayağından vurdu. Yaralanan hukuk danışmanı çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirerek kaçan İhsan Ö. ve yanındaki kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.Olayın ardından Siverek Belediye Başkanı Seyhmus Aydın ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

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Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada
Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada
Siverek Belediyesi'nde hukuk danışmanının vurulması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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