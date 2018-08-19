Siverek Belediyesi Kendi Aday Adayı Seçilmeyince Gençlik Meclisi Seçimlerini İptal Ettiği İddiası

Siverek Belediyesinde gençlerin yerel yönetimde söz sahibi olacağı Gençlik Meclisi başkan ve yönetim seçimleri çıkan tartışmalar sonucu iptal edildi. Gençlik Meclisi Başkan aday adayı Bekir Çokzaman, Belediyenin aday adayının seçilmemesi nedeniyle Gençlik Meclisi seçimlerinin iptal edildiğini iddia etti.

Sabah saat 11.30'da Karacadağ Kız Meslek Lisesi konferans salonunda toplanan 245 delegeli Gençlik Meclisi, Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Postacı başkanlığında 150 delegenin katılmasıyla toplandı. Seçimler, Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Postacı tarafından "Salonda seçim havasının olmadığı" gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararı toplantıya katılan başkan aday adayları ile delegeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Meclisi Başkan aday adayı Bekir Çokzaman, "Uzun zamandır hazırlandığımız Gençlik Meclisi seçimleri Belediye yetkilileri tarafından keyfi olarak iptal edilmiştir. Belediye planladığı ve desteklediği başkan adayı ve yönetimi sandıktan çıkamayacağını anladığı için bu kararı almıştır. 30 kişilik yönetim ve başkanın seçimlerle belirlenmesi gerektiği halde, belediye usulsüz bir şekilde kendisine yakın, kendi adamlarından 12 taneyi seçimlere girmeden yönetime sokmak istemiştir, bizde bunu veto ettik. Böyle bir kararın adil olmadığını, Belediyenin ön gördüğü isimleri istemediğimizi belirterek, adil ve şeffaf bir seçime girmeyi teklif ettik. Hasan Postacı istenilen isim ve listeyi delegelere kabul ettirmeyince keyfi olarak seçimi iptal etti. Biz Siverek gençleri ve ben başkan aday adayı olarak demokrasiden yanayız, şeffaflığı ve tarafsızlığı savunuyoruz. Bu memleket hepimizin ve gönüllü olarak hizmet etmek peşindeyiz, başka herhangi bir amaç peşinde değiliz. Ama Belediyenin bize sunduğu liste tamamen tepeden gelmedir ve biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA