Siverek Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Siverek Belediyesi son dönemlerde işe alım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına ilişkin duyumlar üzerine vatandaşları uyardı.

Siverek Belediyesi son dönemlerde işe alım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına ilişkin duyumlar üzerine vatandaşları uyardı.

Son dönemlerde belediye ve iştiraklerinin isminin kullanılarak işe alacaklarını beyan eden kişilerin bazı vatandaşları dolandırdıkları bildirildi.

Konunun Siverek Belediyesi'ne bildirilmesi üzerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

İşçi alımı şartlarının kanunla belirlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımlarında herhangi bir aracı olmadığı gibi işçi alımları yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu süreçte belediyemizde herhangi bir alıma ihtiyaç duyulmamakta ve ihtiyaç duyulması halinde ise kanunla belirlenen süreçler işletilecektir. " denildi.

Söz konusu iddiaların ilgili birime intikal ettiği andan itibaren SMS yoluyla vatandaşların uyarıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Belediyemiz ve iştiraklerinin ismi kullanılarak vatandaşlarımız işe alım vaadiyle dolandırıcılar tarafından mağdur edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Halkımızın bu konularda resmi ilan ve ilgili kurumların dışında bu tür kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir. "

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların Siverek Belediyesine ya da güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

Kaynak: Habermetre