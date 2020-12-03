ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi

03.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:49

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak yeni başkan oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak yeni başkan oldu.

Siverek Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak, CHP'li üye Ramazan Gülel ve HDP'li üye Mahmut Bektaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda, AK Parti'li üye Ayşe Çakmak 24 oy alırken, HDP'li üye Mahmut Bektaş 7, CHP'li aday Ramazan Gülel 5 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda Ayşe Çakmak 25, Mahmut Bektaş 7, CHP'li Ramazan Gülel ise 5 oy aldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Çakmak 24, Bektaş 8, Gülel 5 oy aldı. Böylelikle Siverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak oldu.

Açıklamalar

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından basın açıklaması yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, sonuçların Siverek için hayırlı olmasını dileyerek, başkan seçilen Ayşe Çakmak'ı tebrik etti.

Seçim sürecinde gösterdikleri duyarlılıktan dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür eden Yanılmaz, "AK Parti her zaman birliğin, beraberliğin, sevginin ve muhabbetin adresi olmuştur. Siverek ilçesindeki bu seçimlerde belediye meclis üyelerimizin gösterdiği birlik ve beraberlik AK Parti'nin birliğinin ve beraberliğinin bir göstergesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siverek ilçemizdeki bu değişimi çok yakından takip etmiş, yine dün Ankara'da belediye başkan adayımızla birlikte görüşmeyi kabul etmiş ve uzun bir görüşme yaparak bundan sonra Siverek'te ve Şanlıurfa'da yapılması gereken yatırımları ve çalışmaları da orada birlikte irdelemiş olduk. İnanıyorum ki Ayşe Çakmak Hanım'ın Siverek'te yapacağı çalışmalar, belediyede yapacağı çalışmalar, aynı zamanda Siverek'e büyük yatırımların gelmesine vesile olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise seçimlerin AK Parti ruhuna ve dayanışmasına yakışır bir şekilde gerçekleştiğini aktararak, Ayşe Çakmak'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Siverek Belediyesinin daha katılımcı, çoğulcu bir yönetim anlayışıyla yönetileceğini aktaran Gülpınar, "Benim arzu ettiğim tablo buydu, bugünden sonra adeta sıfırdan kazanmış gibi Siverek'te AK Parti belediyeciliğini inşallah hep birlikte tesis edeceğiz."dedi.

Gülpınar, seçimleri kazanan Çakmak'ın koltuğa bir müjde ile oturacağını aktararak, ilçe arıtma tesisinin ihalesinin 22 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

İlgili Haberler

Siverek'te yeni Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu
Siverek'te yeni Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu
Siverek tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı seçildi
Siverek tarihinde ilk defa bir kadın belediye başkanı seçildi
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Meral Akşener Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 14:08:12. #1.15#
title