Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak muhtarlarla görüştü
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Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak muhtarlarla görüştü

28.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:30
Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak muhtarlarla görüştü

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, muhtarlarla bir araya geldi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Çakmak, ilçe merkezindeki mahallelerin muhtarlarına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşların taleplerinin karşılanmasına yönelik adımların kısa sürede atılacağını belirten Çakmak, "Gerek yarım bırakılan gerekse yeni projeler konusunda ciddi adımlar atacağız. Tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımıza en iyi hizmetleri getirmek için çalışacağız. Vatandaşlarımızın sabrı için teşekkür ediyorum. Çalışmalar kapsamında Ofis Park Projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Türkiye Belediyeler Birliğinden de iş makinesi desteği alacağız" dedi.

İlçede organize sanayi bölgesinin (OSB) kurulmasıyla işsizlik sorununun da büyük ölçüde çözüme kavuşacağını ifade eden Çakmak, Ankara'daki temasları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ve OSB'nin yol sorununun ortadan kaldırılması için olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Siverek'in turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu bildiklerini kaydeden Çakmak, "Tarihi Siverek Kalesi konusunda yaptığımız görüşmede de restorasyon ve çevre düzenlemesinin yapılması noktasında bakanlığımızca gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Turizm potansiyelimizi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu kapsamda Takoran Vadisi projesi hazır ve uygulama aşamasındayız. En kısa sürede yapılacak çalışmalarla o bölgeyi turizme kazandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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