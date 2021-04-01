Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak küçük Dicle'nin talebine duyarsız kalmadı
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Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak küçük Dicle'nin talebine duyarsız kalmadı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak küçük Dicle'nin talebine duyarsız kalmadı

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 10 yaşındaki küçük kızın sokak hayvanlarına yönelik mektubuna kayıtsız kalmadı.

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 10 yaşındaki küçük kızın sokak hayvanlarına yönelik mektubuna kayıtsız kalmadı.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın yanına gelen bir vatandaş, kızının yazdığı mektubu verdi.

Ziyaretlerini tamamladıktan sonra mektubu okuyan Başkan Çakmak, 10 yaşındaki Dicle Kaya isimli küçük kızın mektubundaki, "Lütfen sizden ricam sokak hayvanlarına su kabı, mama ve soğuktan korunmaları için yuva yapılmasını istiyorum." sözleri üzerine bu konudaki çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü kent genelindeki park ve yeşil alanlara sokak hayvanları için kaplara su ile yiyecek bıraktı.

Dicle'nin mektubunun etkileyici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çakmak'ın basın danışmanı Şükrü Dolaş, mektuba duyarsız kalamadıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi için hassasiyetlerini arttırdıklarını belirten Dolaş, "Ekiplerimiz belirli periyotlarla sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüyordu. Küçük kızımızın mektubu hepimizi duygulandırdı. Yaşı küçük ancak yüreği kocaman kızımızın duyarlılığı kayda değer bir durumdur. Sokak hayvanlarının soğuktan korunmasına yönelik ise hayvan barınağımızda çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede hizmete almayı planladığımız hayvan barınağının tamamlanmasıyla sıcak bir yuvaya kavuşacaklar. Dicle kızımızı da duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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