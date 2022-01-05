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Siverek adliyesinde adli görüşme odaları açıldı

Siverek adliyesinde adli görüşme odaları açıldı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Siverek adliyesinde, mağdur çocuk ve kadınların "ikincil örselenmesi"nin önüne geçilmesi amacıyla adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu.

Siverek adliyesinde, mağdur çocuk ve kadınların "ikincil örselenmesi"nin önüne geçilmesi amacıyla adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu.

Siverek Adalet Sarayı'nın 2. katında oluşturulan adli görüşme odaları, soruşturma savcılarının talimatı veya mahkeme kararlarıyla kullanılıyor.

Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) donatılarıyla hazırlanmış görüşme odalarında çocuklarla cinsel istismar ve şiddet suçu mağdurları faillerle yüz yüze gelmeden mahkemeye katılabiliyor.

Gözlem odasıyla bağlantı sağlanabilmesi için odada kulaklık takan uzman, savcı veya hakimin sorusunu uygun bir ifade şekliyle mağdura yöneltiyor.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada odaların aktif olarak kullanılmaya başlandığı dile getirildi.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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