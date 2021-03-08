Şiveli yol isteği sosyal medyayı salladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel bir şirkette şoför olarak çalışan Mustafa Demir, 35 kilometrelik Hisarcık-Gediz yolunun yapılması için yazıp Kütahya şivesiyle seslendirdiği "Yapven gali şu yolları büyükle" şiiri sosyal medyayı salladı.

1,5 yıldan beri Gediz, Hisarcık ve Emet arasında şoför olarak çalıştığını söyleyen Mustafa Demir, "Birçok köyün yerleşim alanlarından geçen Gediz-Hisarcık yolu çok virajlı ve dar, her an önüne insan ya da hayvan çıkabiliyor. İnsanların hayatına mal olabilecek bu yol için şiir yazmaya karar verdim. Sonradan öğrendim ki sosyal medyada 'Hisarcık-Gediz yolu yapılsın istiyoruz' parolasıyla kampanya başlatılmış. Bunun üzerine yazıp Kütahya şivesiyle seslendirdiğim şiirin videosunu bu sayfada paylaşılınca olumlu tepkiler aldım. Yukarılara sesimizi duyurma açısından da etkili bir paylaşım olduğu kanaatindeyim" dedi.

"Amacım siyaset yapmak değil, benim derdim yolun bir an önce yapılması"

"Amacım siyaset yapmak değil, benim derdim yolun bir an önce yapılması" diyen Demir, "Bana 'sen kendi işine bak' diyorlar. Ben de diyorum ki, "benim işim yol, ben her gün bu yoldayım". Biz can taşıyoruz. Bu yolda aralarında ölümlerin de olduğu birçok kazaya şahit oldum. Bu durumdan psikolojik olarak ta etkileniyoruz. Ama bir şekilde hayatta kalmak için de çalışmak zorundayız. Yol konusunda sesimizi duyurmak için hem sosyal medyada, hem de kendi aramızda böyle bir paylaşım yapmaya karar verdik. Bu sayede sesimiz gereken yerlere duyuruldu, daha da duyurulur. Yolumuzun bir an önce yapılacağını ümit ediyoruz. Daha fazla can kaybı ve maddi hasarlı kazalar olmaması, insanlarımızın yolda rahat gidip gelebilmesi için, "Yapven gali şu yolları böyükle" diye seslendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı