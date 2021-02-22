SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
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SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü

22.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:06
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü

SİVAS Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, Gara şehitleri için yürüyüş yaptı.

SİVAS Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, Gara şehitleri için yürüyüş yaptı. İstiklal Marşı okuyarak, şehitleri anan SİVDAK üyeleri, ormanlık alanlara yaban hayvanları için de yem bıraktı.

SİVDAK üyeleri, sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığında kent merkezi yakınlarındaki Yoğunyokuş mevkisinde Gara'da şehit olan asker ve siviller için yürüyüş gerçekleştirdi. 25 SİVDAK üyesi, şehitler için ormanlık alanda Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı okudu. Kulüp üyeleri yürüyüş sırasında doğaya buğday bırakarak yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

SİVDAK Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Gezegen, "SİVDAK kulübü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yaban hayatını destek amacıyla doğaya yem bırakma etkinliklerimi devam ediyor ama bugün bizim için özel bir gün. Gara'da şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımızın ruhları için dualar edip İstiklal Marşı'mızı okuduk. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.'ŞEHİTLERİMİZİ ANARAK DUYGULU ANLAR YAŞADIK'SİVDAK üyelerinden Zekeriya Öztemur ise "Kulüp olarak doğaya saygılıyız ve vatanımızı çok seviyoruz. Bu kış gününde hem şehitlerimizi anarak duygulu anlar yaşadık ve onlar için dua ettik hem de doğadaki hayvanlarımıza yem bıraktık. Az da olsa bir katkımız olsun istedik" diye konuştu. 

Dağcılık kulübünden Gülistan Tüfekçi Başaran da "Bugün doğaya çıkmamızın belli bir amacı vardı. Hem şehitlerimizi anmak hem de doğaya yaban hayatına yem bırakmak. Karlı havada hayvanların yem bulması zor olduğu için bir nebze de olsa onlara yardımcı oluyoruz. Şehitlerimizi de andık. Allah hepsine gani gani rahmet etsin ve ülkemize böyle acılar yaşatmasın" dedi.


SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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