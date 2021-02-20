SİVDAK üyeleri doğaya yem bıraktı

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SİVDAK, Cumhuriyet Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu, Genç KADEM üyeleri, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı yakınında bulunan Keklik Pınar mevkisinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

SİVDAK Başkanı Mehmet Baysal, doğaya yem bırakmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğünden özel izin aldıklarını aktardı.

Müdürlükten temin ettikleri yemleri piknik alanı yakınında bulunan araziye bıraktıklarını belirten Baysal, "Yemleme çalışmalarını geleneksel olarak yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimizi bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya