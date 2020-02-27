SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı
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SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği (SİVÇEKAB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

27.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:06
SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı

ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği (SİVÇEKAB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ulaş Belediyesinde düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Ulaş Belediyesi yanında bulunan alanda kurulacak olan katı atık transfer istasyonunun fiziki yapısı ele alındı.

Öte yandan, bazı ilçelerde kurulması planlanan katı atık transfer istasyonu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik katıldı.

Kaynak: AA

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