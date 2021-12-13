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Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.

SİVAS (İHA) - DG Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi. - SİVAS

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

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