Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS
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Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS

16.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:50

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, misafir olarak gittiği bir köyde traktör kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, misafir olarak gittiği bir köyde traktör kullandı.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi bir taraftarın daveti üzerine Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyüne gitti.

Köylülerle sohbet eden ve gününü köyde geçiren Samassa, burada traktör kullandı.

Traktörün direksiyonu başında fotoğraf çektiren Samassa, köyü gezdi.

Çılgınlar 58 taraftar grubunun "İçimizden biri Samassa" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.

Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS
Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS
Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS
Sivassporlu Samassa köyde traktör sürdü - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çılgınlar 58 Taraftar Grubu

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