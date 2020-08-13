Sivassporlu Muammer Yıldırım, sağlık kontrolünden geçti DG Sivasspor'un file bekçilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un file bekçilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Yıldırım; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

29 yaşındaki kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA