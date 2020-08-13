Sivassporlu Muammer Yıldırım, sağlık kontrolünden geçti
DG Sivasspor'un file bekçilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti.
13.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:56
DG Sivasspor'un file bekçilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Yıldırım; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
29 yaşındaki kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İHA