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Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: "Bırakıp gitmek bana yakışmaz"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.

29.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:44
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş:

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu , kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.

Bu sezonki başarılı performansıyla birçok kulüple adı anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4'ü ligde 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 gole imza attı.

Mert Hakan Yandaş'ın 31 Mayıs 2020'ye kadar Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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