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Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor

Sivassporlu Mert Hakan: "Kendimi boşlukta hissediyorum"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, medya sorumlusu Erhan Erdoğan'ın kulübün resmi sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayına konuk oldu.

16.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:26
Sivassporlu Mert Hakan:

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, medya sorumlusu Erhan Erdoğan'ın kulübün resmi sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayına konuk oldu. Mert Hakan, Erdoğan'ın ve taraftarların sorularını yanıtladı

"KENDİMİ BOŞLUKTA HİSSEDİYORUM"

Yaklaşık 1 aydır evde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Gerçekten zor bir süreç bizim için. Sürekli kamplarla hareketli bir hayatımız var. Bu sürece alışmak bizim için zor. İnşallah toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz ama en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istediğimi söylüyorum. Ben 9 yaşında futbola başladım. 25 yaşıma kadar topun peşine koştum. Bu oyunla hayata tutundum. Kendimi boşlukta hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda hayatıma kavuşurum" diye konuştu.

"MUTLULUK, İSTEK, HIRS HER ŞEY ELİMİZDEN ALINDI"

Hırslı bir sezon geçirdiklerini belirten Mert Hakan, "Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs, her şey elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye şahit olmasaydık. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bu süreçte onların iyi var olduğunu anladık. Döndüğümüzde herkes bu sürecin biran önce bitmesini düşünüyoruz. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak. Ama bana göre şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

"LİGDEKİ EN ŞANSLI TAKIM BİZİZ"

Futbolda hiçbir zaman kendisine olan inancını kaybetmediğini söyleyen Mert Hakan, "Kendimi adapte edip bu senenin olmazsa olmaz olacağını biliyordum. Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle hiçbir zaman kendime olan inancımı yitirmedim. Çok çalışınca Rabbim de yardım ediyor. Ben de bu sene onu başardım. Hocamızın da bunda çok büyük emeği var. Sezona iyi ki Rıza hocayla başlamışız ve iyi ki bende ayrılmamışım. Kampta da birden büyük bir sinerji yakalandı. Kampta herkes birbiriyle kaynaştı ve çok güzel bir aile ortamı oluştu. Daha sonra sezon başladığında herkesin taktirini toplayan bir takım oluştu. Ben Türkiye'de futbolun duygularla oynandığına inanıyorum. Biz her şeyimizi veriyoruz ve kapasitemizin üzerinde oynuyoruz. Bu birbirini sevmek ve aile olmaktan geliyor. Çok iyi durumdayız. Ligdeki en şanslı takım biziz. Ben tamamen duygularımla oynuyorum. Duygumu kaybettiğim zaman ben diye bir şey olmayacağını biliyorum. Saha içindeki eksiklerimi de gidermeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi bir Mert Hakan görürüz" dedi.

Futbolda örnek aldığı isimlerden bahseden Mert Hakan, "Futbol izlemeyi seven bir insanım. Örnek aldığı isim olarak, Andrés Iniesta, Mesut Özil, Andrea Pirlo, gibi futbolculardan umarım bir şeyler kaparım. Felsefe olarak da hayallerimi yüksek tutup, çok çalışıp hayallerime kavuşmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON KADAR COŞKULU SEZON GEÇİRMEDİM"

Kırmızı-beyazlı taraftarlara da seslenen Mert Hakan, "İnşallah döndüğümüzde onlarla buluşuruz. Bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemesinler. Biz de kaybettiğimiz zaman onlar kadar üzülüyoruz. Bizler kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda puan durumuna bakıp bulunduğumuz konumun keyfini çıkarsınlar. Her zaman bizim arkamızda olsunlar. Taraftarımızın bu yılki tribün koreografilerinin hepsi çok iyiydi. Sivas bu sene inanılmaz uyandı. Deplasmanda ve içeride sonuç ne olursa olsun bizi destekliyorlar. Benim Sivasspor'da 3'üncü sezonum. Bu sezon kadar coşkulu sezon geçirmedim. Sivas'ta bundan sonra büyüyecek herkesin Sivassporlu olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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