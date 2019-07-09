Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un yeni kalecisi Mamadou Samassa, "Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım" dedi.

Sivasspor'un yeni sezon öncesi Fransız ekibi Troyes'tan transfer ettiği Malili kaleci Mamadou Samassa, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 29 yaşındaki file bekçisi, "Hocamıza, yöneticilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Demir Grup Sivasspor ailesine katıldım" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibe transfer sürecinden de bahseden Samassa, "Türkiye'de futbol oynamak istiyordum. Demir Grup Sivasspor, bana ilgi duydu. Ben de bu ilgiliye olumlu karşılık verdim. Buraya gelmeden önce Fousseni Diabate ile görüştüm. Gereken bilgileri bana aktardı. Rahat bir şehir olduğunu söyledi. Kulübün ailesel bir yapısının olduğunu belirtti ve ben de buranın tam bana göre olduğuna karar verdim. Demir Grup Sivasspor'a katıldım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Transfer sürecinde 2-3 günlüğüne Sivas'a geldiğini belirten Mamadou Samassa, "Sivas'ta bazı taraftarlarımızla tanıştım. Çok sıcak olduklarını ve futbola çok ilgi duyduklarını gördüm. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle bir kaleci görecekler sahada. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım" diye konuştu.

Bolu Gerede'de devam eden birinci etap kamp çalışmalarını da değerlendiren tecrübeli eldiven, şunları söyledi:

"Kampta dördüncü günümüz. Her şey çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet ilk geldiğimde beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yurt dışına ilk kez transfer oldum. Ön yargılarım vardı. Burada bir aile yapısı var. Bundan çok büyük zevk duyuyorum. Takım arkadaşlarımla ve hocamızla hedeflerimizin arkasında olacağız ve ben de o hedeflere varmak için her şeyi yapacağım."

Yeni sezon öncesi taraftarlara da seslenen Samassa, "Sezon boyunca taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Maçlarımızda stadyumu doldursunlar çünkü en büyük desteğimiz olacaklar. Onlar olmadan biz de bir şey yapamayız. Onlar tribündeki yerini alsın ki bizler de sahada başarı gösterelim. Taraftarlarımızın sayesinde güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Sivasspor, Bolu kampı çalışmalarını bugün öğle yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yaptıkları otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra koordinasyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Caner Osmanpaşa da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüleri

Samassa'nın açıklamaları



Kaynak: DHA

- Sivas