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Sivassporlu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Demir Grup Sivassporlu orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Sivassporlu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama
26.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:06

Demir Grup Sivassporlu orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Süper Lig'de dün oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcunun durumuyla ilgili kırmızı-beyazlı ekibin internet sitesinden bilgi verdi.

Hakan Arslan'ın, maçın 68. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucu sakatlanarak oyundan çıktığını ve hastaneye götürüldüğünü belirten Ayyıldız, "Oyuncumuz Hakan Arslan'ın yüzünde, sağ göz alt kısmına aldığı darbe neticesinde yaklaşık 3 santimlik bir açılma oluştu. Hastanede yapılan detaylı değerlendirmesinde, ek bir problem saptanmadı. Oyuncumuzun genel durumu iyi olmakla birlikte tedavisi Sivas'ta yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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