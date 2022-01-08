Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı - Haberler Spor
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Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı

Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'e 22. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'e 22. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Özkan Yiğiter'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Yiğiter, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Özkan'ın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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