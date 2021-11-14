Sivassporlu futbolcu Camara'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi - Haberler Spor
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Sivassporlu futbolcu Camara'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor
Sivassporlu futbolcu Camara'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Samba Camara'ya 29. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Samba Camara'ya 29. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Camara'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Camara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Samba'nın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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