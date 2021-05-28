Sivassporlu Fayçal Fajr, bu istatistikle zirvede!
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Sivassporlu Fayçal Fajr, bu istatistikle zirvede!

Sivassporlu Fayçal Fajr, bu istatistikle zirvede!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, 90 kez ile sezonun en fazla şut pası veren ismi oldu.

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, 90 kez ile sezonun en fazla şut pası veren ismi oldu.

Sivasspor'un 32 yaşındaki oyuncusu Fayçal Fajr, 2020-2021 sezonuna damga vuran isimlerden birisi olmayı başardı. Fajr, Süper Lig'de en fazla şut pası veren oyuncu oldu.

Faslı oyuncu, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 44 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp, 7 kez de asist yaptı. 43 kez ilk 11'de yer alan ve 9 kez sarı kartla cezalandırılan Fayçal, 3 bin 781 dakika sahada kaldı.

Deneyimli futbolcunun Sivasspor ile 31 Mayıs 20222'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

2020-2021 Süper Lig sezonunda en fazla şut pası veren ilk 5 oyuncusu şöyle:

90 Fayçal Fajr (DG Sivasspor)

89 Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

87 Caner Erkin (Fenerbahçe)

72 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

70 Daniel Candeias (Gençlerbirliği) - SİVAS

Sivassporlu Fayçal Fajr, bu istatistikle zirvede!
Sivassporlu Fayçal Fajr, bu istatistikle zirvede!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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