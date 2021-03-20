Sivassporlu Fayçal Fajr 4. golünü attı
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Sivassporlu Fayçal Fajr 4. golünü attı

20.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:31
Sivassporlu Fayçal Fajr 4. golünü attı

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, Göztepe maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, Göztepe maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Fayçal Fajr, müsabakanın 38. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Fayçal, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de Sivasspor forması altında 25 maçta görev aldı. 5 kez sarı kartla cezalandırılan Fayçal, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. - SİVAS

Sivassporlu Fayçal Fajr 4. golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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