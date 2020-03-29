SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı - Spor
Haluk Levent, Emre Kılınç, Türkiye, Spor

Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı

DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

29.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:20
Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı

DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri Türkiye'de de devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mal olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor. Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Sivasspor'dan Emre Kılınç aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!" paylaşımında bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı Spor
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı Spor
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam Spor
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir Spor
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Ebru Polat Ender Saraç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Akif Üstündağ Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Mart Kadın
Şu an buradasınız: Sivassporlu Emre Kılınç'tan 70 aileye gıda yardımı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 01:42:33. #1.14#
title