Sivassporlu Emre Kılınç: 'Bu maça çok motiveydim' Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da Emre Kılınç, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da Emre Kılınç, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kılınç'ın açıklamaları;

Bu maç bizim için çok önemliydi. Kötü gidişatımızı telafi etmek istiyorduk. Bu maçla her şeyi telafi ettik, elimizden geleni yaptık. Galibiyette payım varsa ne mutlu bana. Eşim hamile, kız evlat bekliyoruz. Golümü onlara armağan ediyorum

GOL ATMAM ÖNEMLİ DEĞİL

Gol atmam önemli değil. Önemli olan Sivasspor'a katkı sağlamak. Burada Sivasspor logolu tişörtle duruyoruz. Bazen katkı sağladık bazen başaramadık.

KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM

Gol atacağım içime doğmuştu. Bu maça çok motiveydim. Bu maçı da kazanacağımızı hissediyordum. Şans yüzümüze güldü

Kaynak: Hürriyet