Sivassporlu Cofie'ye sürpriz doğum günü kutlaması DG Sivassporlu futbolcu Isaac Cofie'nin doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

DG Sivassporlu futbolcu Isaac Cofie'nin doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor'un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası futbolcu Isaac Cofie için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Cofie, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesabından, "Isaac Cofie'nin doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" notunu paylaştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı