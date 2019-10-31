Sivassporlu Cem Özdemir baba oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Cem Özdemir baba oldu.

31.10.2019 12:42
Sivassporlu Cem Özdemir baba oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Cem Özdemir baba oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cem Özdemir'in eşi İpek Özdemir, Medicana Sivas Hastanesi'nde kız çocuğu dünyaya getirdi.

Özdemir çifti, bebeklerine Asil Su ismini verdi.

Açıklamada, "Özdemir çiftini tebrik eder, bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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