HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sivassporlu Caner liglerin başlatılacak olmasından endişeli

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmeden oynanacak olmasından endişe duyuyor.

Sivassporlu Caner liglerin başlatılacak olmasından endişeli
15.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:10

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmeden oynanacak olmasından endişe duyuyor.

Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde vaktinin büyük bölümünü Trabzon'da yaşayan ailesinin yanında geçirdiğini söyledi.

Salgın dönemini yakından takip ettiğini belirten Caner, sürecin tek mutluluk verici yanının ailesiyle daha çok vakit geçirmesi olduğunu dile getirdi.

Caner, bu süreçte köyde antrenman yaptığını anlatarak, "Köye gittim, orada insan kalabalığı çok olmadığı için antrenman konusunda sıkıntı yaşamadım. Köyün sahasında idmanlarımı yaptım, 51 günün 35 gününde kesintisiz idman yaptım ancak takımla yaptığın idmanın yerini hiçbir zaman tutmaz." diye konuştu.

"Hiç kimse psikolojik olarak iyi değil"

Koronavirüsün sadece futbola değil tüm insanlığın üzerinde çok büyük etkileri olduğuna dikkati çeken Caner, şunları kaydetti:

"Bizim mesleğimiz biraz hassas olduğu için bunun psikolojik etkisi futbola yansır. Sahaya çıkacaksın, oynadığımız oyun temaslı bir oyun, bir ay antrenman yapıp maçlara çıkacaksın. Tamam test yapılacak, test yapıldıktan sonra herkes negatif çıkacak, ondan sonra evimize, markete gideceğiz. Mesela maçtan önce markete gittim, orada virüs kaptım. Maça çıktım rakip oyuncuya ve kendi arkadaşlarıma bulaştırdım. Bu nedenle hiç kimse psikolojik olarak iyi değil. Bana göre henüz ligin başlaması uygun değil. Bunu ben değil bütün futbolcular söylüyor. Bence uygun bir ortam yok."

Caner, 12 Haziran'da başlayacak liglerin futbolcular üzerinde olumsuz bir hava yaratacağı görüşünü savunarak, "Sahada futbolcular ikili mücadele yaparken üzerilerinde psikolojik baskı olacak. Bir de seyircisiz oynanacak. Atmosfer yok, soğuk bir ortam olacak." dedi.

"Lig erken başlıyor, bu virüs illetinden kurtulmamız gerekiyordu"

Tüm futbolcuların aynı korkuyu yaşadığına inandığını belirten Caner Osmanpaşa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig erken başlıyor, bu virüs illetinden tamamen kurtulmamız gerekiyordu. Ondan sonra herkes çıksın rahat rahat topunu oynasın, seyircisi gelsin güzel bir ortam olsun. Bunu biraz daha erteleseler bir sorun olmazdı. Avrupa'da her takım yılda 60 maç oynuyor, biz ortalama 42 maç oynuyoruz. Bazı takımlarda çıkması futbolcuların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Sonuçta önemli olan sağlık. İnsanların sağlığını tehlikeye atmanın anlamı yok. Bence biraz daha ertelenmeli, olmadı iptal edilmeli."

Maç günleri statlarda çok sayıda insanın görev yaptığına da işaret eden Caner, "Bu adamlar temizlik yapıyorlar, oraya buraya dokunuyorlar. Statların içerisini ne kadar dezenfekte edersen et." ifadelerini kullandı.

Caner, kırmızı-beyazlı ekibin ligde iyi bir konumda olduğunu şampiyonluk şansı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Spor
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti Spor
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 10 kişinin 3'ü futbolcu çıktı! İşte o isimler Spor
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 10 kişinin 3'ü futbolcu çıktı! İşte o isimler
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Spor
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinan Özen Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sivassporlu Caner liglerin başlatılacak olmasından endişeli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:28:53. #1.14#
title