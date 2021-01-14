Demir Grup Sivasspor'dan "kar" klibi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kenti ve kulüp tesislerini beyaza bürüyen kar yağışı dolayısıyla klip hazırladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kenti ve kulüp tesislerini beyaza bürüyen kar yağışı dolayısıyla klip hazırladı.

Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımın, antrenmanlarını yaptığı kulüp tesisleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kulüp tarafından hazırlanan klipte, Nilüfer'in seslendirdiği "Her yerde kar var" adlı şarkı eşliğinde, karla kaplı tesislerinin yanı sıra antrenman sahasında kardan adam yapan teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcuların görüntülerine de yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı