Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçında ettiği küfürler temsilci raporlarıyla ortaya çıktı
Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçında ettiği küfürler temsilci raporlarıyla ortaya çıktı
Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak
Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve salonda çalışan Fayçal Fajr yer almadı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:15:57. #1.15#
title