Sivasspor, zorlu Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
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Sivasspor, zorlu Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak

Sivasspor, zorlu Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Başakşehir'le mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ile başarılı orta saha Serhiy Rybalka ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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